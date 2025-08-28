İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı İstanbul'da Sona Erdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı İstanbul'da tamamlandı. Etkinliğe 50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı.

Toplantı Yeri ve Katılım

Program, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda gerçekleştirildi. Capetown'dan Doha'ya, Tiran'dan Zanzibar'a uzanan geniş bir coğrafyadan gelen alimler, çalıştaylar ve paneller aracılığıyla bir araya geldi.

Konferansın Amaçları ve Kararları

Konferansın temel hedefleri arasında İslam ümmetini ve tüm insanlığı seferber etmek, saldırıları durdurmak, insani koridorlar açmak ve Gazze halkına ihtiyaç duyduğu tüm yardımı ulaştırmak yer aldı. Ayrıca İslami ittifakı tesis etmek, soykırım, ırkçılık ve her türlü zulmün önlenmesi ile faillerin adil bir şekilde cezalandırılmasını sağlamak amacıyla "İnsani Hılfü'l-Fudul"un tesis edilmesi amaçlandı.

Konferansta ayrıca insan hakları, parlamento ve insani kuruluşlardan oluşan uluslararası kurumsal bir ittifak kurma, Gazze'ye yönelik saldırıları engelleme ve tekrarını önleme hedefleri vurgulandı. Bu hedeflere ulaşmak için devlet başkanlarına ziyaret heyetleri oluşturmak ve konferans kararlarını takip edip uygulayacak kalıcı, güçlü bir komite veya kurum kurulması planlandı.

Çalıştaylar, Paneller ve Son Bildirge

Çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi ve uluslararası sorumlulukların paylaşılması sağlandı. Program kapsamında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yarın kılınacak cuma namazı sonrası, Müslüman alimler tarafından sonuç bildirgesinin okunması planlanıyor.