İsmail Altunsaray Ahlat'ta sahne aldı — Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl kutlaması

Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konser verdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 22:44
Çarho bölgesinde coşkulu etkinlik

Türkücü İsmail Altunsaray, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahneye çıktı.

Etkinlikler, içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Çarho bölgesi'nde ikinci gününde devam etti.

Altunsaray, sahnede sevilen eserlerini seslendirirken, alanı dolduran kalabalık türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek geceye canlılık kattı.

Katılımcılar konser boyunca sanatçıyı alkışlarla destekleyip, türküler eşliğinde eğlendi.

