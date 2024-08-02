İsmail Heniyye İçin Güneydoğu'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazları

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması üzerine, Gaziantep başta olmak üzere Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep'te Cenaze Namazı

Gaziantep Şahinbey Millet Camisi'nde cuma namazının ardından, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazı İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yönetti ve ardından dualar okundu.

Şanlıurfa'da Toplanma

Şanlıurfa'da ise Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftü Vekili Abdülhamit Turgut'un yönettiği namazın arkasından Haliliye İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım dua etti.

Malatya ve Kilis'teki Törenler

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde, gıyabi cenaze namazı için toplanan vatandaşlar, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı namaz sonrası dua etti. Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde de benzer bir tören düzenlendi; Kilis Valisi Tahir Şahin de bu namazda yer aldı.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Çeşitli Törenler

Adıyaman'ın Yenipınar Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, yaptığı açıklamada, "Bu cenaze namazıyla dünya genelinde siyonistlere karşı duruşumuzu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ta da Abdülhamid Han Camii dahil tüm camilerde cenaze namazları kılındı ve dualar edildi.

Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Adıyaman'da Yenipınar Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, gazetecilere açıklama yaptı.