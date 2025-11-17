İsmail Özdemir: CHP’nin TRT Algısı Beyhudedir

MHP'den Umut Akdoğan'ın TRT açıklamasına sert tepki

İsmail Özdemir, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın TRT Genel Müdürlüğü önündeki açıklamasına tepki gösterdi.

"Türk milletinin sesini sadece Anadolu coğrafyasında değil, dünyanın geri kalanında da gür bir şekilde duyurulmasına imkan tanıyan TRT üzerinde CHP’nin oluşturmaya çalıştığı algı beyhudedir"

"TRT, Türkiye’nin en önemli marka değerlerinden birisi olan, geleneklerimizle yeniliği buluşturan, son dönemlerde dijital yayıncılık alanında yaşanan küresel rekabette çok değerli çalışma ve projelere imza atarak ülkemize saygın katkılar sunan güzide bir kuruluşumuzdur. Dünya üzerinde muadilleri olan diğer devlet yayın gruplarıyla kıyaslandığında da son derece müspet ve başarılı işler yaptığı bizce malumdur"

Özdemir, TRT’nin çalışma ve faaliyetlerinin 2954 sayılı Kanun ile düzenlendiğini vurguladı ve CHP'yi kanunu doğru okumaya davet etti.

"Hal böyleyken, Türk milletinin sesini sadece Anadolu coğrafyasında değil, dünyanın geri kalanında da gür bir şekilde duyurulmasına imkan tanıyan TRT üzerinde CHP’nin oluşturmaya çalıştığı algı beyhudedir. TRT’nin çalışma ve faaliyetleri 2954 sayılı Kanun’la düzenlenmiş ve yönetim mekanizması da bu kanun gereğince çalışmalarına devam etmektedir. El attığı her yerden şaibe, tembellik ve yozlaşma fışkırtan CHP’nin herşey bir tarafa TRT kanununu doğru okuması, anlaması ve bu ölçüde sorumlu bir anlayışla meseleye yaklaşarak görüş bildirmesi gerekir. Bu vesileyle MHP olarak TRT’nin çalışmalarını başarılı bulduğumuzu, milli kültürümüzü yaşatmanın yanı sıra küresel hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için de son derece gayretli çalışmalarını müşahade ettiğimizi belirtiyoruz"

