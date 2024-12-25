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İsmet İnönü, Vefatının 51. Yılında Anıtkabir'de Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:35
İsmet İnönü, Vefatının 51. Yılında Anıtkabir'de Anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Tören, İnönü ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, askeri erkan ve CHP yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Aslanlı Yol'da yürüyen heyet, Personel ve Prensipler Genel Müdürü Şentürk tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulundu. Heyet daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adıyla kabre çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi. İnönü ailesi, tören sonrası taziyeleri kabul etti.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı....

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Törene, İnönü'nün aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve askeri erkan ile CHP yöneticileri katıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı....

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı. Törene, İnönü'nün aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ve askeri erkan ile CHP yöneticileri katıldı.

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