Ispanak, Biber ve Çilekte Pestisit Tehlikesi: Uzmanlardan Uyarı

Sağlık deposu olarak bilinen ıspanak, biber ve çilek gibi sebze ve meyveler, üretim süreçlerinde maruz kaldıkları pestisitler nedeniyle ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Nur Doğan, pestisit maruziyetinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Uzman Doğan: Beklenmedik bir risk

Medicana International Ankara Hastanesi Feel Well Beslenme ve Yaşam Tasarımı Bölümü’nden Diyetisyen Sena Nur Doğan, sağlıklı beslenenlerin sık tükettiği sebze ve meyvelerin üretim sürecinde kullanılan kimyasallar nedeniyle beklenmedik riskler taşıdığını vurguladı. Doğan, uluslararası raporlara göre Türkiye’de tespit edilen kirli besinlerin başında ıspanak, lahana, elma, patates, biber, üzüm, şeftali, armut, çilek, kiraz ve yaban mersini olduğunu belirtti.

Pestisitlerin etkisi ve nasıl önlenir?

Doğan, yapraklı, pürüzlü, gözenekli veya kabuğu ince olan ürünlerin kimyasalları daha kolay tuttuğunu, bazı örneklerde tek bir gıdada 20’den fazla farklı pestisit türü tespit edildiğini aktardı. Ancak bu verilerin meyve ve sebzelerden tamamen vazgeçilmesi gerektiği anlamına gelmediğini kaydetti.

Pestisit maruziyetini azaltmak için öneriler:

- Ürünleri akan su altında iyice yıkamak

- Kabuğu soyulabilen gıdalarda kabukları soymak

- Yapraklı sebzelerin dış yapraklarını temizlemek

- Mümkünse riskli ürünlerin organik alternatiflerini tercih etmek

Organik tercihleri ve yanlış tanımlar

Doğan, organik ürünlerin üretiminde sentetik pestisitler, kimyasal gübreler ve hormonlar kullanılmadığını ve belirli kurallar ile denetimler altında yetiştirildiğini hatırlattı. Ayrıca, "Doğal ya da köy ürünü olarak tanımlanan her besin organik değildir" uyarısını yaparak, ürün ambalajlarında yer alan organik sertifikası bulunan ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Uzman uyarıları, tüketicilerin bilinçli seçimler yaparak pestisit maruziyetini azaltabileceğini ve sağlıklı beslenmeyi sürdürürken riskleri en aza indirebileceğini gösteriyor.

