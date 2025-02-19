İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın Gazze Planı Ahlak Dışı ve Hukuka Aykırı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'ın Gazze planını 'ahlak dışı' olarak nitelendirerek uluslararası hukuka da aykırı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:23
İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın Gazze Planı Ahlak Dışı ve Hukuka Aykırı

Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri yerlerinden etme planını "ahlak dışı" olarak değerlendirdi.

Önemli Görüşme ve Ortak Açıklama

Sanchez, İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına bir kez daha açıkça tepki gösteren Sanchez, "Bu ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze Filistinlilere aittir ve gelecekteki Filistin Devletinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Bölgesel İstikrarın Önemi

Sanchez, Filistinlileri yerlerinden edecek herhangi bir girişimin, "bölgesel ve küresel boyutta istikrarsızlaştırıcı bir etki" yapacağını vurgulayarak, "Gazze'de Arap ülkelerinin liderliğinin temel olması gerektiğini" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Gazze halkının zorla yerlerinden edilmesi karşısında olduklarını belirtti.

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