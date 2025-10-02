İspanya'da 2 Ekim'de İsrail Karşıtı Gösteri Çağrısı

İspanya'da sol görüşlü siyasi partiler, Bask ve Katalonya'daki bazı partiler ile Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları, Küresel Sumud Filosu'na saldırı sonrası ülke genelinde halkı meydanlara çağırdı.

Sumar ve Podemos'tan çağrı

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, sosyal medya paylaşımlarında saldırıyı kınayarak halkı 2 Ekim'de gösteri yapmaya davet etti. Sumar paylaşımlarında, "Bu barbarlığa karşı sessiz kalmak suç ortaklığıdır, özgür bir Filistin için" sloganını öne çıkardı.

Muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra ise Meta'ya ait Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail'in askeri güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na yasa dışı müdahalesine tepki gösterdi. Belarra, İsrail'in son 23 ayda gerçekleştirdiği eylemleri hatırlatarak bunun bir savaş suçu olduğunu savundu.

Bask, Katalonya partileri ve STK'lerin çağrısı

Bask ve Katalonya'da faaliyet gösteren bazı siyasi partiler de Sumar ve Podemos'a paralel ifadelerle vatandaşları 2 Ekim'de sokaklara çıkmaya çağırdı. Yerel partiler, protestoların barışçıl ve örgütlü şekilde gerçekleşmesi çağrısında bulundu.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ise sosyal medya üzerinden organizasyonların yer ve saat bilgilerini paylaşarak şu çağrıyı yaptı: 'Mahallelerimizi Filistin bayrakları ile donatalım ve desteğimizi gösterelim, Filoya saldırdılar herkes sokağa'. Birçok kentte planlanan gösteriler için duyurular yayınlandı.

Sumar, Podemos, bölge partileri ve STK'lerin ortak çağrısı, İspanya genelinde geniş katılımlı sokak gösterilerine zemin hazırlıyor.