İspanya'da 2 Ekim'de İsrail Karşıtı Gösteri Çağrısı

Sol partiler, Bask ve Katalonya grupları ile Filistin yanlısı STK'ler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını gerekçe göstererek 2 Ekim'de ülke çapında gösteri çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:51
İspanya'da 2 Ekim'de İsrail Karşıtı Gösteri Çağrısı

İspanya'da 2 Ekim'de İsrail Karşıtı Gösteri Çağrısı

İspanya'da sol görüşlü siyasi partiler, Bask ve Katalonya'daki bazı partiler ile Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları, Küresel Sumud Filosu'na saldırı sonrası ülke genelinde halkı meydanlara çağırdı.

Sumar ve Podemos'tan çağrı

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı, sosyal medya paylaşımlarında saldırıyı kınayarak halkı 2 Ekim'de gösteri yapmaya davet etti. Sumar paylaşımlarında, "Bu barbarlığa karşı sessiz kalmak suç ortaklığıdır, özgür bir Filistin için" sloganını öne çıkardı.

Muhalefetteki Podemos partisinin lideri İone Belarra ise Meta'ya ait Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, işgalci İsrail'in askeri güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na yasa dışı müdahalesine tepki gösterdi. Belarra, İsrail'in son 23 ayda gerçekleştirdiği eylemleri hatırlatarak bunun bir savaş suçu olduğunu savundu.

Bask, Katalonya partileri ve STK'lerin çağrısı

Bask ve Katalonya'da faaliyet gösteren bazı siyasi partiler de Sumar ve Podemos'a paralel ifadelerle vatandaşları 2 Ekim'de sokaklara çıkmaya çağırdı. Yerel partiler, protestoların barışçıl ve örgütlü şekilde gerçekleşmesi çağrısında bulundu.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ise sosyal medya üzerinden organizasyonların yer ve saat bilgilerini paylaşarak şu çağrıyı yaptı: 'Mahallelerimizi Filistin bayrakları ile donatalım ve desteğimizi gösterelim, Filoya saldırdılar herkes sokağa'. Birçok kentte planlanan gösteriler için duyurular yayınlandı.

Sumar, Podemos, bölge partileri ve STK'lerin ortak çağrısı, İspanya genelinde geniş katılımlı sokak gösterilerine zemin hazırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
2
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
3
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
4
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
5
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
6
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
7
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin