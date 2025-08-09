İspanya'da Filistin'e Destek Gösterileri: Madrid ve Diğer Şehirlerde Kalabalık Eylemler

İspanya'nın başkenti Madrid ve birçok şehirde Filistin'e destek için gösteriler düzenlendi. Bu organizasyon, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla hayata geçirildi. Madrid'in ünlü Retiro Parkı'nda, Alfonso XII Anıtı önünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.

Gösterilere, Küresel Gazze Hareketi öncülük etti. Bu hareket, Gazze'deki ambargoyu kaldırmak amacıyla 44'ten fazla ülkede sivil girişimler yürütüyor. İspanyol katılımcılar, Filistin bayrakları taşırken "Katil İsrail," "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attılar.

Park içindeki suni gölde kayıklarla turlar atan göstericiler, Filistin bayraklarıyla birlikte, evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak tepkilerini dile getirdiler.

Okunan manifestoda, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını finanse eden ve Filistin halkının acısını görmezden gelen siyasi sistemlere karşı dünya halklarının birliğini göstermek istiyoruz. Daha da önemlisi, Filistin halkına, özellikle de Gazze halkına, Filistin özgürlüğü için dayanışmamızı ve İsrail'in hesap vermesi çağrımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eyleme katılan Marta Garcia, AA muhabirine verdiği demeçte, "Gazze'de yaşananlar tam bir soykırım. İnanılmaz, tolerans gösterilemeyecek, küçük düşürücü, korkunç bir şey. Uluslararası toplum için utanç verici. Uluslararası hukuk ve insan hakları yerle bir olmuş durumda" şeklinde konuştu. Diğer bir katılımcı Paloma Cueva ise, "Gazze'de yaşananları büyük bir acı ve öfkeyle izliyoruz. Adım atması gerekenler Avrupalı hükümetler. İsrail'e tam bir boykot uygulamalılar. Tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yapılıyor ve harekete geçmesi gerekenler elinde güç olan hükümetler" dedi.

Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'nın Madrid dışında Sevilla, Granada, Barcelona, Las Palmas, Tenerife, Segovia, Soria ve Bilbao gibi birçok kentte, gün boyunca farklı saatlerde devam etmesi bekleniyor.

