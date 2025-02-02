DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.538.560,31 2,32%

İspanya'da İşçi Sendikalarından Sosyal Haklar İçin Büyük Gösteri

İspanya, 46 şehirde sosyal haklar için düzenlenen büyük gösterilere sahne oldu. İşçi sendikaları hükümeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:05
İspanya'da İşçi Sendikalarından Sosyal Haklar İçin Büyük Gösteri

İspanya’da Sosyal Haklar İçin Gösteriler Yapıldı

İspanya'nın önde gelen iki işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliği (UGT), "sosyal haklar partiler üstüdür" sloganıyla 46 şehirde kitlesel gösteriler düzenledi.

Protestonun Nedeni

Gösteriler, azınlık sol koalisyon hükümetinin 22 Ocak'ta Meclis'e sunduğu bazı sosyal yardımları içeren kanun hükmündeki kararname teklifinin reddedilmesinin ardından gerçekleştirildi. Bu teklif, emekli maaşları ve asgari ücrette artış, toplu ulaşım fiyatlarında indirim, sosyal yardımların uzatılması gibi önemli önlemleri kapsıyordu.

Kitlelerin Mesajı

Madrid ve Barselona'nın yanı sıra ülke genelinde meydana çıkan CCOO ve UGT üyeleri, camiadan destek alarak siyasi süreci eleştirdi. Ortak bir manifestoda, "İnsanlar ve onların hakları, siyasi partilerin aralarındaki mücadelenin veya bazı siyasi partilerin çıkarlarının esiri olamaz" ifadesine vurgu yapıldı.

Gösterinin Ardındaki Veriler

Sendikalar, Meclis'te engellenen kararnameler yüzünden zor durumda kalan 10 milyondan fazla emekli, 2 milyon asgari ücretli, Valensiya'daki sel felaketi mağdurları, ve sosyal yardım alan yoksul ailelerin durumuna dikkat çekti.

Siyasi Gelişmeler

Azınlık koalisyon hükümetinin dışarıdan desteği, ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisinin olumsuz oyu ve diğer sağ partilerin karşı duruşu nedeniyle bu tedbirler 22 Ocak’ta Meclis’te reddedildi. Başbakan Pedro Sanchez, Junts ile 28 Ocak’ta bir anlaşmaya varıldığını duyurarak yeni bir paket önerisinin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini bildirdi.

Yeni Paket Umut Ediliyor

İspanyol Meclisi, bu hafta içinde yeni paketi onaylaması bekleniyor. Junts dışında ana muhalefet partisi Halk Partisi (PP)’nin de bu kez "evet" oyu vermesi umuluyor.

Koalisyon hükümeti, Junts ile anlaşma sağlanamadığı için 2025 yılı bütçesini de henüz Meclis'e sunamadı.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
2
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
3
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Tokat'ta Silahlı Saldırı: 4 Genç Yaralandı
5
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
6
Kastamonu'da Uygunsuz Şartlarda Saklanan 500 Kilogram Sucuğa El Konuldu
7
Gündem: 2 Şubat 2025'te Önemli Etkinlikler ve Gelişmeler

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı