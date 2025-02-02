İspanya'da İşçi Sendikalarından Sosyal Haklar İçin Büyük Gösteri

İspanya’da Sosyal Haklar İçin Gösteriler Yapıldı

İspanya'nın önde gelen iki işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Çalışanlar Genel Birliği (UGT), "sosyal haklar partiler üstüdür" sloganıyla 46 şehirde kitlesel gösteriler düzenledi.

Protestonun Nedeni

Gösteriler, azınlık sol koalisyon hükümetinin 22 Ocak'ta Meclis'e sunduğu bazı sosyal yardımları içeren kanun hükmündeki kararname teklifinin reddedilmesinin ardından gerçekleştirildi. Bu teklif, emekli maaşları ve asgari ücrette artış, toplu ulaşım fiyatlarında indirim, sosyal yardımların uzatılması gibi önemli önlemleri kapsıyordu.

Kitlelerin Mesajı

Madrid ve Barselona'nın yanı sıra ülke genelinde meydana çıkan CCOO ve UGT üyeleri, camiadan destek alarak siyasi süreci eleştirdi. Ortak bir manifestoda, "İnsanlar ve onların hakları, siyasi partilerin aralarındaki mücadelenin veya bazı siyasi partilerin çıkarlarının esiri olamaz" ifadesine vurgu yapıldı.

Gösterinin Ardındaki Veriler

Sendikalar, Meclis'te engellenen kararnameler yüzünden zor durumda kalan 10 milyondan fazla emekli, 2 milyon asgari ücretli, Valensiya'daki sel felaketi mağdurları, ve sosyal yardım alan yoksul ailelerin durumuna dikkat çekti.

Siyasi Gelişmeler

Azınlık koalisyon hükümetinin dışarıdan desteği, ayrılıkçı Katalonya için Birlik (Junts) partisinin olumsuz oyu ve diğer sağ partilerin karşı duruşu nedeniyle bu tedbirler 22 Ocak’ta Meclis’te reddedildi. Başbakan Pedro Sanchez, Junts ile 28 Ocak’ta bir anlaşmaya varıldığını duyurarak yeni bir paket önerisinin Bakanlar Kurulu'nda kabul edildiğini bildirdi.

Yeni Paket Umut Ediliyor

İspanyol Meclisi, bu hafta içinde yeni paketi onaylaması bekleniyor. Junts dışında ana muhalefet partisi Halk Partisi (PP)’nin de bu kez "evet" oyu vermesi umuluyor.

Koalisyon hükümeti, Junts ile anlaşma sağlanamadığı için 2025 yılı bütçesini de henüz Meclis'e sunamadı.