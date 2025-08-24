DOLAR
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

İspanya'da ağustos başından bu yana süren orman yangınlarında etkilenen alan 407 bin hektarı geçti; Galiçya, Kastilya ve Leon en çok zarar gören bölgeler arasında.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:24
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

İspanya'da orman yangınları 407 bin hektarı aştı

Avrupa Çevre İzleme Programı Copernicus'a bağlı Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, İspanya'da bu yıl içinde yanan ormanlık ve kırsal alanın toplamı 407 bin hektarı geçti.

Yangınların büyük çoğunluğu, kayıtlara geçen 370 bin hektardan fazla alanla ağustos ayında meydana geldi. En ağır darbe ülkenin kuzeyinde yer alan Galiçya bölgesine ulaştı; yalnızca ağustosta 90 bin hektardan fazla alan kül oldu.

Galiçya'da, Ourense çevresinde halen iki noktada büyük yangınlar devam ediyor. Kuzeydeki diğer ağır hasar gören bölge ise Kastilya ve Leon olup, Zamora ve León illerine bağlı iki köyde tahliye edilen toplam 435 kişinin geceyi dışarıda geçirdiği bildirildi.

Sivil Koruma yetkilileri, hava şartlarının iyileşmesinin yangın şiddetinde azalma sağladığını ancak ülke genelinde halen 15 noktada büyük yangınlarla mücadele edildiğini belirterek tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran-23 Ağustos tarihleri arasında yürütülen soruşturmalarda çıkan yangınlarla ilgili 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Portekiz'de de yüz binlerce hektar zarar gördü

İspanya'ya benzer şekilde Portekiz'de de ağustos ayı başından bu yana devam eden yangınlarda şimdiye kadar 200 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.

Portekiz'de bir orman işçisi 23 Ağustos Cumartesi günü alevler arasında hayatını kaybetti; böylece son üç haftada yangınlarda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ülkenin kuzey ve orta bölgelerindeki Arganil ve Pedrógão Grande adlı iki büyük yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu bildirilse de Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü (IPMA) aynı bölgelerde yaklaşık 70 belediyenin "maksimum yangın riski altında" olduğunu uyardı.

