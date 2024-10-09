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İspanya'da Podemos Lideri, Hükümetten İsrail ile İlişkileri Kesmesini İstedi

Podemos lideri Ione Belarra, hükümeti İsrail'le ilişkilerini sonlandırmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:13
İspanya'da Podemos Lideri, Hükümetten İsrail ile İlişkileri Kesmesini İstedi

Podemos Lideri, Hükümetten İlişkileri Kesmesini İstedi

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, ülkenin sol koalisyon hükümetine İsrail ile olan ilişkilerini kesme çağrısında bulundu.

Gazze'deki Soykırıma Tepki Eksikliği

Belarra, Başbakan Pedro Sanchez'in katılımıyla gerçekleşen meclis oturumunda, hükümeti Gazze'deki soykırıma yeterince tepki vermemekle eleştirdi. Konuşmasında, "İspanyol delegasyonunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi bir teröristi dinlemek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunması nasıl mümkün?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Silah Satışı ve Soykırım İlişkisi

Belarra, ayrıca, "İsrail'e silah satışının devam etmesi nasıl mümkün? Gazze'de bir yıldır soykırım gerçekleştiren bir terörist devletle ilişkilerin sürmesi nasıl olabiliyor?" gibi sorular yöneltti.

Sosyal Medyadaki Mesajı

8 Ekim tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce Filistin soykırımının son aşaması, terörist İsrail devleti tarafından başlatıldı. ABD ve Avrupa'nın suç ortaklığıyla 42 binden fazla insan öldürüldü, yüz binlerce kişi yaralandı ve kayboldu. Barbarlık devam ediyor ve biz bunu durduramadığımız için toplum olarak aşağı çekiliyoruz," ifadelerini kullanmıştı.

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