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Türkiye, Somali-Etiyopya Anlaşmazlığında Arabulucu Rolü Üstleniyor

Ömer Çelik, Türkiye'nin Somali-Etiyopya sorununu çözmedeki arabuluculuk rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:12
Türkiye, Somali-Etiyopya Anlaşmazlığında Arabulucu Rolü Üstleniyor

Türkiye'nin Diplomatik Başarısı

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünya barışı için önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir" ifadelerini kullandı.

Somali ve Etiyopya Arasındaki Sorunlar

Ömer Çelik, Türkiye'nin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli politikaların sonuç verdiğini, Somali-Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkların Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdiğini vurguladı. "Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç, önemli bir başarıdır" diyerek emeği geçen herkesi tebrik etti.

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