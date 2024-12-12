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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye Dostluk Grubu Kurmayı Önerdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye gelişmelerine dair TBMM bünyesinde bir Dostluk Grubu kurulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:50
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye Dostluk Grubu Kurmayı Önerdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı ile Basın Toplantısı Düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti. Kurtulmuş, Suriye'deki durumun takip edilmesi için TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurma teklifinde bulundu.

Kurtulmuş: "Türkiye, Kamboçya ile İlişkilerini Geliştiriyor"

Başkan Kurtulmuş, Kamboçya'nın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak bir görüş benimsediklerini açıkladı. Ayrıca, TİKA’nın Kamboçya'nın kalkınma hizmetlerine yaptığı katkılardan ötürü övgüyle bahsetti.

Asya Ülkeleriyle İlişkiler Artacak

Kurtulmuş, dünyanın çok kutuplu bir yapıya evrilmekte olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirme amacı taşıdığını ifade etti. "Sadece bölgesel bir güç değil, küresel ölçekte etkili bir ülke olma hedefindeyiz" dedi.

Suriye'deki Durum ve Temel Öncelikler

Suriye konusundaki görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, herkesin kapsandığı bir yönetimin kurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini, Türkiye’nin bu süreçte destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

"Suriye Dostluk Grubu" Önerisi

Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerle hızlı bir diyaloğa geçerek Suriye Dostluk Grubu'nun kurulması için çalışacaklarını ifade etti. "Bir başlangıç fikri olarak bunu buradan ifade ediyorum. En kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu'na sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Meclisi Ziyaret Etti

Ortak basın toplantısının ardından, Kurtulmuş ve Hun Sen, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde bombalanan TBMM alanına karanfil bıraktı. Daha sonra Genel Kurul'da milletvekillerini selamladı ve Genel Kurul çalışmalarını izledi.

Son olarak, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ve heyeti onuruna bir yemek verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te bir araya geldi.

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