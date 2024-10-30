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İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 72'ye ulaştı. Kayıp arama çalışmaları sürüyor ve hava koşulları nedeniyle büyük hasar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:13
İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

İspanya'daki Sel Felaketi

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına, 72 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililere göre, kayıp kişilerin arama çalışmalarına devam ediliyor.

Ölü ve Kayıp Sayıları

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, Valensiya bölgesinde 70, Kastilya-La Mancha'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valensiya'da kayıp sayısının onlarca olduğu, Kastilyya-La Mancha'da ise en az 5 kişinin doku olduğu bildirildi.

Elektrik Kesintileri ve Ulaşım Sorunları

Sel nedeniyle birçok kişi Valensiya ilindeki çeşitli bölgelerde mahsur kaldı. Ayrıca, bölgede büyük elektrik kesintileri yaşanmakta. Eğitim-öğretim faaliyetleri de durduruldu. Valensiya havaalanının su basmasından dolayı birçok uçuş iptal edilirken, uçakların en yakın havaalanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Sosyal Medya Başsağlığı Mesajları

Sosyal medya üzerinden çok sayıda İspanyol milletvekili, Valensiya'daki felakette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Yağışların Etkisi ve Altyapı Hasarları

Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet), doğu ve güney bölgelerinde yer alan bazı alanlarda metrekareye 500 litre kadar yağış düştüğünü, büyük hasara yol açan sel olaylarıyla birlikte tarım alanlarının zarar gördüğünü, yolların çöktüğünü ve ulaşımın aksadığını belirtti.

Ulusal Yas ve Kriz Masası

İspanya hükümeti, bu felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan etti. Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, basın toplantısında vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

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