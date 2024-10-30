İspanya'da Sel ve Su Baskınlarına Karşı Önlemler

İspanya Başbakanı Sanchez'den Acil Durum Açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son günlerde ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel ve su baskını tehlikesinin devam ettiğine dikkat çekti.

Vatandaşlara Tedbir Çağrısı

Sanchez, başkent Madrid'de Kriz Masası toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor." ifadesini kullandı. Bu bağlamda, vatandaşları ”tedbiri elden bırakmayın” diye uyararak, hayatlarını riske atmadan evlerinde kalmalarını istedi.

Devletin Tüm İmkanları Kullanılacak

Sanchez, "Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkanlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği'nden de yardım isteyeceğiz." dedi.

Hayatını Kaybedenlere Başsağlığı

Yaşanan felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Sanchez, tüm İspanyol toplumunun mağdur ailelerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Şirketler Hakkında Soruşturma Açılacak

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Valensiya'da "kırmızı alarm" durumuna geçilmesine rağmen bazı şirketlerin çalışanlarından iş yerlerine gelmelerini istemelerini eleştirdi ve bu konuda soruşturma açılacağını belirtti.

Yerel Yönetimlerin Açıklamaları

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen Valensiya yerel yönetimi, bölgede tüm demir yolu ulaşımının durdurulduğunu açıkladı. Valensiya'nın yanı sıra Kastilya-La Mancha, Endülüs ve Mursiya bölgelerinde eğitim faaliyetlerine ara verilmiş, spor müsabakaları ise ertelenmiştir.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Bazı ilçelerde selden kaçan vatandaşların alışveriş merkezlerine sığındığı bildirilirken, bu kişilere yardım ulaştırma çalışmaları sürmektedir. Kurtarma ve yardım operasyonlarına polis, jandarma, itfaiye, sivil yardım kuruluşları ve askeri birlikler de katılıyor.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı

Sel ve su baskınlarından dolayı Valensiya'da 51, Kastilya-La Mancha'da 1 kişi olmak üzere toplam 52 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise kayıp olduğu bildirilmektedir.