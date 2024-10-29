İspanya'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Büyük Hasar Oluştu

İspanya'nın Doğu ve Güney Bölgeleri Şiddetli Hava Koşullarından Etkilendi

İspanya'nın doğu ve güney kesimlerinde yaşanan şiddetli yağış ve fırtına, önemli hasara neden oldu. Sivil Yardım Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Valensiya, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria şehirlerinde rekor seviyede yağışın tarım alanlarına ciddi zarar verdiği belirtildi.

Sel Suları ve Trafik Kesintileri

Yağışlar sebebiyle çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü, bu nedenle helikopterlerle yardımların ulaştırıldığı bildirildi. Ülkenin bazı bölgelerinde kırmızı ve turuncu yağış uyarıları yapılırken, Endülüs bölgesindeki Guadalhorce Nehri'nin taşması sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Okullarda Tatil ve Dolu Zararları

Almeria'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edilmek zorunda kalındı. Dolu yağışının etkisiyle yüzlerce aracın camlarının kırıldığı ve büyük hasar meydana geldiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Demiryolu Ulaşımında Aksama

Diğer yandan, Malaga ile Madrid arasındaki hızlı trenin raydan çıkmasının ardından, yaralanan kimse olmadığı, ancak ulaşımın geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.