İspanya'da Taksiciler Sigorta Artışlarına Karşı Madrid'de Eylem Yaptı

İspanya'da Taksiciler Eylemde

İspanya'da araç sigorta poliçelerindeki artan maliyetler nedeniyle taksiciler, başkent Madrid'de büyük bir eylem gerçekleştirdi. Katalonya, Bask, Valensiya ve Endülüs gibi ülkenin farklı bölgelerinden gelen taksiciler, Madrid merkezinde buluşarak trafiği tamamen durdurdu.

Castellana Bulvarı'nda Trafik Blokajı

Ulaştırma Bakanlığı binasından Ekonomi Bakanlığı binasına uzanan Castellana Bulvarı, taksicilerin araçlarıyla doldurulurken, sigorta poliçelerindeki artış oranının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile sınırlandırılması talep edildi. Eylemciler, araçlarının üzerine kağıtlar yapıştırarak, "Artık yeter" ve "Bu poliçeler bir hırsızlık" yazdı.

İşletmeciler Sorunlarına Dikkat Çekti

İspanya Ulusal Taksiciler Derneği (Antaxi) Başkanı Julio Sanz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sigorta şirketleri, araç sigorta poliçelerini yenilemek için yılda 7 bin avrodan fazla istiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Taksi sektörü ciddi bir tehlike altında," dedi.

Sanz, ayrıca hükümete baskıda bulunarak, "Bizi haksız yere cezalandıran bu uygulamaya karşı harekete geçmeli. Bizi, VTC (dijital ulaşım uygulamaları) ile aynı torbaya koymamalılar," şeklinde konuştu.

Adaletsizliklere Son Verilmesini Talep Ediliyor

Eyleme katılmak için yaklaşık 750 kilometre uzaklıkta bulunan Mayorka adasından gelen Balear Adaları Taksiciler Derneği Başkanı Gabriel Moragues, sigorta poliçe masraflarının %200 ila 300 oranında arttığını ifade etti. Moragues, "Birçok sigorta şirketi artık şoförleri sigortalamak istemiyor, bu durum taksi hizmeti vermeyi imkansız hale getiriyor. Hükümetin bu duruma müdahale etmesi lazım. Biz ucuz fiyat talep etmiyoruz, sadece rekabet edebilmemizi sağlayın," dedi.

Eylemler Sürecek

Taksiciler, çözüm bulunana kadar eylemlerini sürdürme kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya'da araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı çıkan taksiciler, başkent Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı. Katalonya, Bask, Valensiya, Endülüs gibi İspanya'nın farklı bölgelerinden gelerek Madrid merkezinde buluşan taksiciler, kent merkezinde trafiği bloke etti.

İspanya'da araç sigorta poliçelerindeki artışa karşı çıkan taksiciler, başkent Madrid'de trafiği durdurma eylemi yaptı. Katalonya, Bask, Valensiya, Endülüs gibi İspanya'nın farklı bölgelerinden gelerek Madrid merkezinde buluşan taksiciler, kent merkezinde trafiği bloke etti.