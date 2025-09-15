İspanya'dan Eurovision Resti: 'İsrail Kabul Edilirse Katılmayız'

Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail Eurovision'a kabul edilirse İspanya'nın 2026 yarışmasına katılmama sinyali verdi; diğer Avrupa ülkeleri de benzer tepki gösteriyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:06
Kültür Bakanı Ernest Urtasun'tan sert uyarı

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na kabulü halinde ülkesinin yarışmaya katılmama sinyali verdi.

RNE'ye verdiği röportajda Urtasun, "İsrail'i Eurovision'dan atamazsak İspanya katılmamalı." dedi ve birçok Avrupa ülkesinin benzer bir tutum sergilediğine dikkat çekti.

La Vuelta bisiklet yarışının Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesini hatırlatan Urtasun, "Kültürel ve sportif aktiviteler soykırımı aklamamalı. Kültürel ve sportif organizasyonlar bir soykırımı normalleştirmemeli." ifadelerini kullandı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının sözcüsü de olan Urtasun, partisinin girişimiyle İspanya'nın son aylarda İsrail'e karşı daha kararlı tutum aldığını öne sürdü.

Urtasun, ayrıca İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını reddeden ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP)yi eleştirerek, "PP, dış politika konularında tam bir güvenilirlik eksikliği gösteriyor. Rusya'nın dışlanmasına karar verildiğinde hiçbir zaman şikayet ettiklerini duymadım ama İsrail için aynı tavırları yok." şeklinde konuştu.

Urtasun'ın açıklamaları, İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda gibi ülkelerin İsrail kabul edilirse 2026 Eurovision'a katılmama kararlarına paralel bir tutum alındığını gösteriyor. Ayrıca Belçika ve İspanya da benzer şekilde hareket edeceklerinin işaretlerini verdi.

Birçok ülkenin kamu yayıncısı kuruluşu, Gazze'de soykırıma devam ettiği belirtilen İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını duyurdu.

