İspanya'dan İsrail'e 9 Maddelik Yaptırım Kararı — Gazze Tepkisi

İspanya, İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'da düzenlediği basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirerek, bu duruma karşı hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldıklarını duyurdu.

Sanchez'in açıklamaları

Sanchez, "İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol..." sözleriyle ülkenin sınırlarını ve kapasitesini hatırlattı, fakat bu durumun müdahaleden vazgeçme anlamına gelmediğini vurguladı.

BM kayıtlarına göre, İsrail'in son iki yıldır Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 63 binden fazla kişinin öldüğü, 15 bin 900'den fazla kişinin yaralandığı, 250 bin kişinin açlık sorunu yaşadığı ve yarısı reşit olmayan 2 milyon kadar kişinin yerinden edildiği bilgilerini aktaran Sanchez, birden fazla kez "İsrail'in soykırım yaptığını" dile getirdi.

Alınan önlemler ve öne çıkan maddeler

Silah ambargosu: Sanchez, Ekim 2023'ten beri fiilen uygulanan İsrail'e yönelik silah ambargosunu hukuki zemine oturtacak bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanacağını belirtti. Bu kararname ile İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım-satımı yasal ve kalıcı olarak yasaklanacak.

Liman ve hava yolu yasakları: İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişi ile İsrail'e yönelik savunma malzemesi taşıyan tüm uçakların İspanya deniz ve hava yollarını kullanması yasaklanacak.

Giriş yasakları: Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan kişilerin İspanya'ya girişi yasaklanacak. Bu yaptırımın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini kapsaması öngörülüyor.

Diğer tedbirler: İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarından ürün ithalatı yasaklanacak; bu topraklarda ikamet eden İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetleri kısıtlanacak; Filistin Devleti ile işbirliği artırılacak; Refah Sınır Kapısı'ndaki AB yardım misyonunda ve çeşitli projelerde personel sayısı artırılacak.

Mali destek artışı: BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) katkısı 10 milyon avro artırılacak ve Gazze'ye yönelik insani yardım ile işbirliği 150 milyon avro seviyesine çıkarılacak.

Sanchez, son iki yılda insani yardımlar ve siyasi-hukuki girişimlerle kalıcı ateşkese destek verdiklerini belirtirken, alınan yeni önlemlerin İsrail'i durdurma çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

Yürürlük ve onay: Sanchez'in açıkladığı yaptırım kararlarının, yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesinin beklendiği bildirildi.