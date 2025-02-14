İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Gazzeliler Geri Dönmeli

İspanya Dışişleri Bakanı Albares’tan Önemli Açıklama

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazzeli Filistinlilerin yaşadıkları yerlere geri dönmeleri gerektiğini dile getirerek, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası için gereken tüm desteği sağlayacağını ifade etti.

Gazze’de Kalıcı Ateşkes Vurgusu

Albares, 61'inci Münih Güvenlik Konferansı’nda, AA muhabirinin Gazze'deki ateşkese ilişkin sorularını yanıtladı. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının önemini vurgulayan Albares, "Esirlerin salıverilmesine yeniden başlandığı için mutluyum. (Ateşkes) herkesin yararınadır. Tabii ki Gazzeli Filistinliler geri dönmeli ve Gazze'de yaşamalıdır. Kalıcı bir ateşkes, İsraillilerin güvenliği için de önemlidir," dedi.

İspanya’nın Destek Sözü

İspanya'nın Gazze’nin yeniden inşası konusundaki kararlılığını yineleyen Albares, "İspanya, Gazze'nin yeniden inşası, Gazzelilerin normal hayatlarına dönebilmesi ve hem Filistinli hem de İsrailliler için güvenlik ve refahı garanti edecek iki devletin varlığı için elinden geleni yapacaktır," şeklinde konuştu.