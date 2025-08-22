İspanya ve Portekiz'de 20 Noktada Büyük Orman Yangınları Sürüyor

Genel Durum

Ağustos başından bu yana tarihlerinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya ve Portekizte, hava koşullarının iyileşmesine rağmen kontrol altına alınamayan 20 noktada alevler yükselmeye devam ediyor. Mevcut durumda İspanya'da 18, Portekiz'de 2 bölgede büyük yangınlarla mücadele sürüyor.

İspanya'daki gelişmeler

Sivil Koruma ve yerel yönetimlerin açıklamalarına göre, geçen haftaya kıyasla yangınların yoğunluğunda azalma gözleniyor; ancak alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yangınlar ağustos ayı içinde İspanya'da 4 kişinin ölümüne neden oldu.

En büyük yangınların çıktığı bölgeler Galiçya (Ourense, Pontevedra) ile Kastilya ve Leon (Zamora, Leon) olarak öne çıkıyor. Güneydeki Extremadura bölgesindeki Jarilla ilçesinde son 10 günde yaklaşık 17 bin hektar ormanlık ve kırsal alan kül olurken, bu yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Ülke genelinde evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 2 bin 500'den fazla; bunların arasında Leon'da 1523 kişinin olduğu bildirildi. Tahliye edilenler gecelerini spor salonları, barınma yerleri ya da tanıdıklarının evlerinde geçiriyor.

Yılbaşından bu yana 350 bin hektardan (parantez içinde belirtildiği üzere 330 bine yakını ağustos ayında) fazla alanın yandığı İspanya'da, kapalı yol sayısı 9 olarak duyuruldu. Yangınların Galiçya ile Kastilya ve Leon bölgesinde çiftçilik ve hayvancılık sektörlerine büyük zarar verdiği vurgulanıyor.

La Razon gazetesinin aktardığına göre yangın söndürme çalışmalarının maliyeti 8 milyar avroye ulaştı; yanan alanlarda oluşan ekonomik zararın ise 2 milyar avroyu geçtiği kaydedildi.

Portekiz'de gelişmeler

Portekizde ağustosta 3 kişinin hayatına mal olan yangınlar, ülkenin kuzey ve orta bölgelerinde (Arganil, Cinco Vilas) iki noktada devam ediyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 2 bin itfaiyeci katılıyor.

Yetkililer, portekiz yangınlarının 275 bin hektarlık alanı, yani ülke topraklarının yaklaşık yüzde 3'ünü kül ettiğini belirtiyor.

Azınlık sağ hükümet, yangından zarar gören bölgelere destek sağlamak amacıyla 45 maddelik bir yardım paketini kabul etti. Muhalefetin taleplerine rağmen olağanüstü hal ilan edilmezken, hükümet yangından etkilenen bölgelerde tıbbi bakımın artırılması, yeniden inşanın kolaylaştırılması ve hızlandırılması için ailelere ve işletmelere yardım sağlanacağını açıkladı. Ayrıca değeri 250 bin avroya kadar olan konutların maliyetlerinin tamamının karşılanacağı taahhüt edildi.

Başbakan Luis Montenegro yangınlara ilişkin olarak, "Ülke şokta." ifadelerini kullandı ve "hükümetinin alevlerin tahribatına bizzat maruz kalanların acılarını en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapacağını" vurguladı.

Sonuç

İspanya ve Portekiz'de süren yangınlar, geniş çaplı tahliyeler, tarım ve hayvancılıkta ağır kayıplar ve yüksek maliyetli söndürme operasyonlarıyla bölgesel bir kriz oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, iyileşen hava koşullarına rağmen geniş alanlarda kontrolün sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.