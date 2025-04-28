İspanya ve Portekiz'de Geniş Çaplı Elektrik Kesintisi

İspanya'nın büyük bir kısmında ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. BBC haberine göre, bu durum iki ülkede geniş bir etki alanı oluşturdu.

Yerel kaynaklar, Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşandığını ifade etti. İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Kesintinin sebebinin henüz belirlenmeye çalışıldığını duyurmuşlardır.

Ayrıca, Renfe adlı demir yolu firması, yerel saatle 12.30 sularında, ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesinin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığı bilgisini aktardı.

Kesintiden, Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerinde yaşayan vatandaşların da etkilendiği belirtildi. Son gelen bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka elektrik kesintileri rapor edildi.

İspanya'nın büyük bir kısmı ve Portekiz'in bir kısmında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti.

İspanya'nın büyük bir kısmı ve Portekiz'in bir kısmında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık olduğunu ifade etti.