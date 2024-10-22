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İspanyol Sanatçılardan Hükümete Çarpıcı Mektup

300'den fazla İspanyol sanatçı, hükümetten İsrail ile silah ticaretini durdurmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:12
İspanyol Sanatçılardan Hükümete Çarpıcı Mektup

İspanyol Sanatçılardan Çağrı

İspanya'da, Oscar ödüllü yönetmen Pedro Almodovar ve aralarında tanınmış isimlerin bulunduğu 300'den fazla sanatçı ile akademisyen, hükümetten İsrail ile silah ticaretinin sona erdirilmesini istedi.

Sanatçılardan Hükümete Mektup

Sanatçılar, İspanya hükümetinin 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ile silah ve askeri malzeme ticaretini durdurduğuna dair yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu öne sürerek, Başbakan Pedro Sanchez'e bir mektup gönderdi. Bu mektupta, “İspanya, İsrail ile askeri ilişkileri sürdürdüğü sürece bu katliamın suç ortağı olmaya devam edecektir.” ifadesi yer aldı.

Kapsamlı Silah Ambargosu Talebi

Aralarında Pedro Almodovar, Isabel Coixet, Rozalen ve Aitana Sanchez Gijon gibi ünlü isimlerin bulunduğu sanatçılar, İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması için acil önlemler alınmasını talep etti.

Sanatçılar, “Aylardır İsrail'in her gün gerçekleştirdiği katliamları dehşetle izliyoruz.” diyerek, İspanya'daki hükümetin insan haklarını savunma amacını gerçekleştirmek adına daha fazla aksiyon alması gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Yükümlülük Vurgusu

Mektupta, “Hükümetin, savaşın finansmanına katkı sağlayan ve sivillerin can kaybına neden olan silah ve mühimmat tedarikini sona erdirmeyi ahlaki bir zorunluluk olarak görmesi gerekiyor.” denildi.

Hükümet ve Muhalefet Arasındaki Gerilim

Hükümet, 7 Ekim'den beri İsrail'e silah satışının durmadığını savunsa da, muhalefetteki Podemos partisi bu iddiaları reddederek hükümeti askeri ilişkileri kesme konusunda daha somut adımlar atmaya çağırıyor. Başbakan Sanchez ayrıca, Avrupa Birliği liderlerinden İsrail'e silah ihracatını durdurmalarını istemişti.

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