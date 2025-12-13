İSPARK'a 2 Yılda 3. Zam: 1 Saatlik Otopark 550 Lira

İSPARK'a 2 Yılda 3’üncü Zam: 1 Saatlik Otopark 550 Lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan oylama sonucu, İSPARK ücret tarifelerine yüzde 62,5’e varan zam kararı alındı. Karar sonrası bölgesel olarak 1 saatlik otopark ücreti 550 liraye ulaştı.

Karar ve oylama

Aralık ayı toplantılarının 3’ncü oturumunda, Saraçhane’deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirilen oturumda İSPARK ücretlerine zam teklifi oylamaya sunuldu. Teklife AK Parti grubu ret oyu verirken, teklif CHP oylarıyla kabul edildi.

Yeni ücretler ve karşılaştırma

Mecliste alınan karar sonucunda ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek zamla, 1 saatlik otopark ücreti 550 lira olacak. Bu tutar, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretinin üzerinde bulunuyor. Avrasya Tüneli’nden tek yön geçiş ücreti 225 lira, gece 24.00–05.00 arası ise 112,5 lira olarak uygulanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti ise 47 lira.

Bölgesel farklar ve etkiler

İSPARK ücretleri bölgesel farklılık gösteriyor; bazı noktalarda 1 saatlik otopark ücreti 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Son 2 yılda İSPARK’a yapılan üçüncü zam kararıyla, duran araçtan alınacak ücretle Avrasya Tüneli’nden 2 defa geçilebiliyor; Boğaz köprülerinden ise 11 defa geçiş yapılabiliyor.

İSPARK (ARŞİV)