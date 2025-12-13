DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

İSPARK'a 2 Yılda 3. Zam: 1 Saatlik Otopark 550 Lira

İBB Meclisi kararıyla İSPARK ücretleri arttı; 1 saatlik otopark bölgesel olarak 550 TL'ye çıktı. Zam 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:31
İSPARK'a 2 Yılda 3. Zam: 1 Saatlik Otopark 550 Lira

İSPARK'a 2 Yılda 3’üncü Zam: 1 Saatlik Otopark 550 Lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde yapılan oylama sonucu, İSPARK ücret tarifelerine yüzde 62,5’e varan zam kararı alındı. Karar sonrası bölgesel olarak 1 saatlik otopark ücreti 550 liraye ulaştı.

Karar ve oylama

Aralık ayı toplantılarının 3’ncü oturumunda, Saraçhane’deki belediye binasında Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirilen oturumda İSPARK ücretlerine zam teklifi oylamaya sunuldu. Teklife AK Parti grubu ret oyu verirken, teklif CHP oylarıyla kabul edildi.

Yeni ücretler ve karşılaştırma

Mecliste alınan karar sonucunda ve 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek zamla, 1 saatlik otopark ücreti 550 lira olacak. Bu tutar, Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretinin üzerinde bulunuyor. Avrasya Tüneli’nden tek yön geçiş ücreti 225 lira, gece 24.00–05.00 arası ise 112,5 lira olarak uygulanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön geçiş ücreti ise 47 lira.

Bölgesel farklar ve etkiler

İSPARK ücretleri bölgesel farklılık gösteriyor; bazı noktalarda 1 saatlik otopark ücreti 90 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Son 2 yılda İSPARK’a yapılan üçüncü zam kararıyla, duran araçtan alınacak ücretle Avrasya Tüneli’nden 2 defa geçilebiliyor; Boğaz köprülerinden ise 11 defa geçiş yapılabiliyor.

İSPARK (ARŞİV)

İSPARK (ARŞİV)

İSPARK (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama