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Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Isparta'da ikinci kez düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı, çeşitli katkılarla Gök Kubbe Fuar alanında kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:14
Isparta 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Başladı

Isparta'da bu yıl ikincisi düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, üniversiteler ve çeşitli meslek odalarının işbirliğiyle Gök Kubbe Fuar alanında açıldı.

Açılış Töreni

Fuarın açılışında konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, geçen yıl düzenlenen ilk fuar sonrası bu yılki etkinliğin çok daha kapsamlı olduğunu belirtti. Erin, "Her şeyden önce şehrimizde muhteşem bir insan potansiyeli var. Gül ile özdeşleşmiş olan bu güzide şehir, aynı zamanda kültürel ve doğal zenginlikleriyle de öne çıkıyor." dedi.

İklim Değişikliği ve Turizm

Vali Erin, Isparta'nın doğal güzelliklerine vurgu yaparak, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği zorluklara da dikkat çekti. Bu sıkıntıları gidermek için yerel yönetimler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Doğa Turizmi Fırsatları

Isparta'da bulunan milli parkların ve temiz çevrenin, doğa turizmi tutkunları için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirten Erin, Antalya ile olan komşuluklarının avantajlarına da değindi. Erin, "Antalya'nın başarılı turizm planlamasından faydalanmak için işbirliklerimizi geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri Bir Araya Geldi

Açılış programında Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ITSO Başkanı Metin Çelik ve birçok yerel temsilci yer aldı. Fuar, 6 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta...

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleştirildi. Açılışta, Halk oyunları gösterisi sergilendi.

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta...

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleştirildi. Açılışta, Halk oyunları gösterisi sergilendi.

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta...

Isparta'da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı başladı. Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışı Gök Kubbe Fuar alanında gerçekleştirildi. Açılışta, Halk oyunları gösterisi sergilendi.

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