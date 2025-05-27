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Isparta'da 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi Sona Erdi

Isparta'da gerçekleşen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi, katılımcılara tıbbi sülüklerin yetiştiriciliğini öğretti.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:31
Isparta'da 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi Sona Erdi

Isparta'da Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi Tamamlandı

Isparta'da gerçekleştirilen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve ticari düzenlemeler konularında derinlemesine bilgi sunarak başarıyla tamamlandı.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen eğitim programında, katılımcılar iki ayrı modül çerçevesinde hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak bilgi birikimlerini artırdılar.

Eğitim Detayları

Dört gün süren eğitim programının teorik kısmı üniversitenin rektörlük kampüsünde, uygulamalı kısmı ise SÜLMER laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Türkiye'nin 14 ilinden katılan toplam 22 kursiyer, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve CİTES kapsamındaki ticari düzenlemeler hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

SÜLMER Müdürü ve Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Ceylan, tıbbi sülüklerin sağlık alanındaki önemine dikkat çekti ve şu açıklamayı yaptı: "2014'te yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği sayesinde tıbbi sülükler, yasal tedavi aracı olarak kabul edildi. Bu durum, sülüklerin sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat almış çiftliklerden temin edilmesini zorunlu kıldı."

Ayrıca Ceylan, yönetmeliğin ardından yetiştiriciliğe olan ilginin arttığını belirtti. "Bu ihtiyaca yanıt vermek adına 2022 yılında eğitim programını başlattık. O günden bu yana 2 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 40 şehrinden toplam 142 kursiyere sertifika verdik. Eğitimlerimiz, sağlık alanı kadar biyoteknoloji ve tarımsal üretim boyutuyla da önemli olan istihdam ve gelir fırsatları sunuyor. ISUBÜ olarak bu alandaki insan kaynağını bilimsel temellerle yetiştirmeye devam edeceğiz."

Isparta'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve...

Isparta'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi'nde, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve ticari düzenlemelere ilişkin konular ele alındı.

Isparta'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve...

Isparta'da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi'nde, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve ticari düzenlemelere ilişkin konular ele alındı.

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