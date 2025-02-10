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Isparta'da Berber Dükkanına Taşlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Isparta'da alkollü olduğu iddia edilen iki kişinin berber dükkanını taşlaması güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:28
Isparta'da Berber Dükkanına Taşlı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Isparta'da Berber Dükkanına Taşlı Saldırı

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde bir berber dükkanına, alkollü oldukları iddia edilen iki kişinin taşlı saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sabaha karşı gerçekleşen olayda, saldırganlar dükkanın kapı ve camlarına zarar verdi. Dükkan sahibi Halil Kotanak, pazar günü saat 10.00 sularında iş yerine geldiğinde bu durumu fark etti. "Kapı ve camların zarar gördüğünü görünce kamera kayıtlarını inceledim," diyen Kotanak, şahısların yakalanmalarını istedi.

Kotanak, "Yakalandıktan sonra zararımın da karşılanmasını talep ediyorum. Emniyet güçlerimize güveniyorum," açıklamasında bulundu. Olayla ilgili olarak Kotanak, herhangi bir husumeti bulunmadığını ve şüphelendiği birinin olmadığını belirtti.

Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandı. Dükkan...

Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandı. Dükkan sahibi Halil Kotanak, açıklamalarda bulundu.

Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandı. Dükkan...

Isparta'da bir berber dükkanının alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi tarafından taşlandı. Dükkan sahibi Halil Kotanak, açıklamalarda bulundu.

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