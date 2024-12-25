Isparta'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Hastanede

Isparta'da Trajik Doğal Gaz Zehirlenmesi Olayı

Isparta’nın Karaağaç Mahallesi’nde meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi olayı, bölge halkını derinden üzdü. 35 yaşındaki Nevzat Karaboğa'nın evinde hareketsiz bulunduğu bildirildi. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.

Olay Yerindeki Müdahale

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz şirketi ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde, Karaboğa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aile Sıkıntı İçinde

Olayda, Karaboğa'nın eşine ve çocuklarına da müdahale edildi. Karaboğa'nın eşi Aynur ve çocukları Tuana ile Rabia hastaneye kaldırıldı. Üç kişinin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Otopsi ve Sonrası

Bir süre sonra olayla ilgili detaylı bir inceleme yapılması amacıyla Karaboğa’nın cesedi otopsi için hastaneye gönderildi. Otopsinin ardından, kesin ölüm nedeni belirlenecek.