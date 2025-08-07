DOLAR
Isparta'da Fatıma Rahmani Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta'da öldürülen Fatıma Rahmani, Halife Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:56
Isparta'da Fatıma Rahmani Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta'da birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen 28 yaşındaki Fatıma Rahmani, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahmani, İskender Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan tartışma sonrası darbedilerek boğulmaya çalışıldığı iddialarıyla hastaneye kaldırıldı, ancak ne yazık ki hayatını kaybetti.

Fatıma Rahmani için ikindi namazının ardından Halife Sultan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Rahmani'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından, Rahmani'nin naaşı dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili olarak Rahmani'nin birlikte yaşadığı 29 yaşındaki Muhammed M.R, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ayrıca, evde bulunan 4 çocuk (2, 6, 8 ve 12 yaşlarında) koruma altına alındı.

Isparta’da birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilip boğularak öldürüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki Fatıma Rahmani, Halife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Isparta’da birlikte yaşadığı kişi tarafından darbedilip boğularak öldürüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki Fatıma Rahmani, Halife Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

