Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza Davraz Mahallesi'nde gerçekleşti

İsparta'nın Davraz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hamit E. idaresindeki 32 ACL 705 plakalı kamyonet ile plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal (18) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

