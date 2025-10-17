Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Davraz Mahallesi'ndeki kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı; sürücü Batuhan Uysal yaşamını yitirirken, yolcu İsmail K. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 01:31
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza Davraz Mahallesi'nde gerçekleşti

İsparta'nın Davraz Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hamit E. idaresindeki 32 ACL 705 plakalı kamyonet ile plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal (18) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merz: Almanya "Savaşta Değiliz ama Artık Barış İçinde de Yaşamıyoruz"
2
Çanakkale Ezine'de Zeytinlikten Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Çin Roket Kuvvetleri, İhalelerde Usulsüzlük Gerekçesiyle 116 Firma ve 74 Uzmanı Men Etti
4
ABD'den Pakistan'a İnsani Yardım: 6 Uçuşla Çadır, Pompa ve Jeneratör
5
Ceyhan'da Drenaj Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
Modi: ŞİÖ Güvenlik ve İşbirliği İçin Fırsat — Tiencin'de Putin ve Şi ile Görüştü
7
Rutte'den NATO Üyelerine Çağrı: Savunma Sanayisi Üretimini Yüksek Tutun

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?