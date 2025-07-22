Isparta'da Kaybolan Himmet Çaylı Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Isparta'da Kayıp Kişinin Acı Sonu

Isparta'nın Gönen ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Himmet Çaylı, ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla devam etti. Çaylı'nın cansız bedeni, ormanlık alanda motosikletinin yaklaşık 200 metre uzağında bulundu.

Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından Çaylı'nın cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Himmet Çaylı'nın evinden, ormanlık alanda bitki çayı toplamak amacıyla ayrıldığı öğrenildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu. Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri katıldı.