Isparta'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Orman Yangınları Eğitimi

Isparta'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Yangın Önleme Eğitimi Verildi

Isparta'nın Aksu ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara orman yangınlarının önlenmesi ile ilgili eğitici bir program düzenlendi. 4-16 yaş aralığındaki öğrencilere, hem dini eğitimler hem de ormanların korunmasıyla ilgili bilgiler aktarılıyor.

Yangın Bilincini Artırmak İçin Ormanda Buluşuldu

Yenice Kur'an Kursu müezzin kayyımı İsmail Altunateş, yurt genelindeki yangınlara dikkat çekmek amacıyla öğrencileri ormanda bir araya getirdiklerini belirtti. Bu etkinlik, çocukların orman yangını bilincini artırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Yangınların Nedenleri ve Önlemler

Aksu Orman İşletme Şefi Ahmet Göl, meydana gelen orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, "Ormanlara çöp atmayalım, belirlenen yerler dışına ateş yakmayalım ve yaktığımız ateşleri tamamen söndürelim. Herhangi bir yangın belirtisi görülürse, 112 ekiplerine bildirelim." dedi.

Öğrencilerden Çevre Koruma Çağrısı

Kur'an kursu öğrencilerinden Alaattin Selman Önder, ormanların korunması ve çöp atılmaması gerektiği konusunda farkındalık yaratıldığını vurguladı. Öğrenciler, ormanların korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Isparta'nın Aksu ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden çocuklara, ormanlık alandaki yangınların önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden çocuklara, ormanlık alandaki yangınların önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi.