Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Isparta'nın Kovada Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olayın Ayrıntıları

Yangın ihbarının alınmasının ardından Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Hızla yapılan müdahale sayesinde yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Tüm vatandaşlar için önemli bir tehlike oluşturan bu olay, orman yangınlarının önlenmesi konusundaki farkındalığı artırıyor.

