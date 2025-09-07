Isparta'da Refüjdeki Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Isparta'da Sav beldesi 106. Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü A.A. (31) yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:14
Sav beldesi 106. Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti

Isparta'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Sav beldesi 106. Caddesi'nde meydana geldi. A.A. (31) idaresindeki 15 AD 605 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Isparta Şehir Hastanesi morgu'na götürüldü.

