Isparta'da Refüjdeki Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
Sav beldesi 106. Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti
Isparta'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Sav beldesi 106. Caddesi'nde meydana geldi. A.A. (31) idaresindeki 15 AD 605 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Isparta Şehir Hastanesi morgu'na götürüldü.