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İsparta'da Sanayi ve Teknoloji Atılımları: Bakan Kacır Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Isparta'daki sanayi yatırımlarını ve gelişmeleri açıkladı. Yüksek teknoloji hamleleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 19:33
İsparta'da Sanayi ve Teknoloji Atılımları: Bakan Kacır Açıklamalarda Bulundu

İsparta'da Sanayi ve Yatırım Büyümesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Isparta'da gerçekleştirdiği konuşmada, sanayi sektöründeki son gelişmeleri paylaştı. Kacır, sanayide çalışan sayısının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktığını belirtti. Ayrıca, organize sanayi bölgelerinin sayısının da 191'den 360'a yükseldiğini ifade etti.

Açılış Töreni ve Yatırımlar

Bakan Kacır, Isparta'da yeni fabrikaların açılış törenine katılarak, şehrin mükemmel halı dokumacılığını ve mermer kaynaklarını dünyanın gündemine getirecek projeler hakkında bilgi verdi. Toplam büyüklüğü 1,8 milyar lira olan yatırımların, 160 vatandaşa istihdam sağladığını vurgulayarak, "Bu tesislerin Isparta'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'nin Üretim Büyük İyileşmeleri

Bakan Kacır, Türkiye'nin otomotiv ve beyaz eşya üretiminde önemli bir konuma geldiğini açıkladı. "Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu ve otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden 1 buçuk milyona yükseldi" diye belirtti.

Yeni Programlar ve Destekler

Kacır, ayrıca Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programını tanıtarak, bu programın teknolojik ve stratejik yatırımları destekleyeceğini açıkladı. "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

KOBİ'lere Destek ve İnovasyon Yatırımları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, KOSGEB desteğinden şimdiye kadar 10 bin 400'den fazla KOBİ'ye 1,2 milyar lira destek sağlandığını söyledi. Yeni teknopark ve Ar-Ge merkezi ile bölgedeki inovasyon faaliyetlerini artıracaklarını da kaydetti.

Sonuç ve Beklentiler

Bakan Kacır son olarak, Isparta'nın sadece turizmde değil, sanayide de önemli bir yere sahip olacağına dikkat çekerek, "Yerelde Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" ile daha fazla yatırım yapılacağını belirtti. Isparta'nın yarınlarına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından, Bakan Kacır ve beraberindekiler, fabrikaların açılış kurdelesini keserek yerel iş insanları ve işçilerle bir araya geldi. Program sonunda ise Kacır'a Türk bayrağı desenli dokuma halı hediye edildi.

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