Isparta'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
Eğirdir - Baybuğan
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Baybuğan mevkisinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
32 HL 220 plakalı otomobili kullanan R.Y.'nin yönetimindeki araç, Baybuğan mevkiinde şarampole devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü R.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.