Isparta'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Baybuğan mevkisinde 32 HL 220 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü R.Y. ve yolcu F.Y. yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:55
Isparta'da Şarampole Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Eğirdir - Baybuğan

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Baybuğan mevkisinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

32 HL 220 plakalı otomobili kullanan R.Y.'nin yönetimindeki araç, Baybuğan mevkiinde şarampole devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü R.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

