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Isparta'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı; Belediye Başkanı detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:53
Isparta'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde, Yaylabel köyü Yaka Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun gayretleriyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümesi endişelere yol açtı.

Yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri anında müdahale etti. İlk etapta, 2 helikopter, 20 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçi yangınla mücadelede görev aldı.

Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Neyse ki, yerleşim alanlarına yakın olan yangın kontrol altına alındı.

Belediye Başkanından Açıklama

Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgilerde, yangının yaklaşık 3 hektarlık bir alana zarar verdiğini kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Yurdabak, "Yaklaşık 20 arazöz, 10 su tankeri, 100'ün üzerinde işçiyle yangına müdahale edildi. Şu an itibarıyla sıkıntılı bir süreç yok." şeklinde konuştu.

İlgili ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölgedeki güvenliğin sağlanması amacıyla önlemler artırıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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