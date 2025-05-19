Isparta'daki Yazılı Kanyon'da Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Isparta'da Trajik Kaza: Üniversite Öğrencisi Suya Düştü

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da yaşanan üzücü bir olayda, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencisi Muhammet Enes S. (21), yürüyüş sırasında dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü yapan Muhammet Enes, kayalıkları geçerken ansızın suya düşerek akıntıya kapıldı. Olay sonrası hemen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan öğrenciyi bulmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Cesedi Bulundu

Uzun süren arama çalışmalarının sonucunda, Muhammet Enes S.'nin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından cenaze, ekipler tarafından Sütçüler Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada ön otopsi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bu trajik olay, gençlerin doğa yürüyüşleri esnasında karşılaşabileceği tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da suya düşen üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.