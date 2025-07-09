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Isparta'nın Mor Tarlaları, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu

Isparta'nın Kuyucak köyündeki lavanta bahçeleri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:21
Isparta'nın Mor Tarlaları, Turistlerin Uğrak Noktası Oldu

Isparta'da Lavanta Bahçeleri Ziyaretçileri Ağırlıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yer alan "lavanta kokulu köy" Kuyucak, muhteşem lavanta bahçeleri ile turistlerin dikkatini çekiyor. Görsel şölen sunan bu mor tarlalar, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak unutulmaz anlar yaşatıyor.

Ziyaretçiler, lavanta bahçelerinde serinletici lavanta kokularının eşliğinde fotoğraf çekmekte, ayrıca köyde lavantadan yapılan sabun, yağ ve kolonya gibi özgün ürünleri satın alma fırsatı bulmaktadır. Lavantadan yapılan dondurmayı tatma imkânı da ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer detay.

Bölge Muhtarı İsmail Tezcan'dan Açıklama

Kuyucak köyü muhtarı İsmail Tezcan, bu yıl hava koşulları sebebiyle lavanta sezonunun erken başladığını bildirdi. Köyde yaklaşık 4 bin dekar alanda lavanta üretiminin yapıldığını belirten Tezcan, "Beklediğimizin çok üzerinde ilgiyle karşılaştık. Sadece yerli değil, yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl yaklaşık 600 bin turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz," dedi.

Tezcan, lavanta bahçelerinin 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceğini ifade ederek, tarlalardan 40 ton civarında kuru lavanta ve yaklaşık 4 ton lavanta yağı elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Tayland'dan Gelen Ziyaretçiler

Bu yıl lavanta tarlalarına gelen turistlerden biri olan Kusaiın May, mor tarlaları çok sevdiğini dile getirdi. Mor renkler arasında geçirdiği zaman, ona huzur ve mutluluk veriyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

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