Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpeği 'Milon', Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üçüncü kez ayın köpeği seçildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:12
Isparta'nın Narkotik Kahramanı 'Milon' Üçüncü Kez Ayın Köpeği Seçildi

Isparta'nın Narkotik Köpeği 'Milon' Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nün gözdesi 'Milon', Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Aralık ayının köpeği olarak ödüllendirildi. Bu başarı, Milon'un yalnızca bir ay içerisinde gerçekleştirdiği etkili operasyonların bir sonucu olarak kaydediliyor.

Geçen Yılda 1079 Operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin ekipleri, geçen yıl yapılan 1079 operasyonda 1193 şüpheliye işlem yaptı ve 126 zanlıyı tutuklama başarısı gösterdi. Narkotik dedektör köpeği 'Milon', bu operasyonların 23'ünde ekiplere eşlik ederek çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilmesine katkıda bulundu.

Milon'un Başarıları ve Geçmişi

Milon'un idarecisi polis memuru Ferhat Yakar, 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı 'Milon' ile 3 yıldır birlikte arama ve narkotik operasyonlarında görev yaptıklarını belirtti. Yakar, 'Milon'un' başarı ve verimliliğinin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, 'Milon, 2022 Haziran, 2023 Ağustos ve 2024 Aralık tarihlerinde olmak üzere tam üç kez Türkiye genelinde ayın köpeği seçildi.' dedi.

Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik...

Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca aralık ayının köpeği seçildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik...

Isparta Emniyet Müdürlüğünün "Milon" isimli narkotik köpeği, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca aralık ayının köpeği seçildi.

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