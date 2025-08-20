DOLAR
İsrail 1,5 Milyar Dolarlık Zırhlı Araç Üretim Planını Onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, 1,5 milyar dolarlık planla gelecek 5 yılda Merkava Mark 4 Barak, Namer ve Eitan üretimini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:09
Gelecek 5 yılda tank ve zırhlı personel taşıyıcı üretimi artırılacak

İsrail Savunma Bakanlığı, tank ve zırhlı personel taşıyıcı üretimini artırmaya yönelik 1,5 milyar dolar değerindeki planı onayladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelecek 5 yıl içinde yerli zırhlı personel taşıyıcı ve tank üretiminin artırılmasını öngören planın kabul edildiği bildirildi.

Plan kapsamında Merkava Mark 4 Barak model tanklar ile Namer ve Eitan zırhlı personel taşıyıcılarının üretiminin artırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten sonra başlatılan saldırılarda söz konusu askeri araçların 'başarılı bir şekilde' kullanıldığı vurgulanarak, üretimi artırılması planlanan araçların saldırılarda bir milyon kilometreden fazla yol kat ettiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığının tasdiklediği plan, İsrail Meclisinin onayına sunulacak.

