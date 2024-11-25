İsrail, 7 Ekim'den Bu Yana 435 Filistinli Kadını Gözaltına Aldı

Filistin Esirler Cemiyeti Açıklama Yaptı

Filistin Esirler Cemiyeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 453 Filistinli kadının gözaltına alındığını duyurdu. Kuruluş, bu durumu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle kamuoyuna açıkladı.

Gözaltılar Hakkında Önemli Veriler

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından sonra yaşanan gözaltılar ile ilgili önemli bilgiler verildi. Gözaltına alınan kadın sayısının 435 olduğu belirtildi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nde alıkonulan kadınların sayısına dair kesin bir veri bulunmadığı aktarıldı.

Alıkonulanlardan bazıları daha sonra serbest bırakılırken, İsrail'in hapishanelerinde veya bilinmeyen yerlerde kadınların tutulduğu veya zorla kaybettirildiği ifade edildi. Şu an 94 kadın gözaltında tutulmakta ve bu kadınlardan 4'ü Gazze Şeridi'ndendir.

Gözaltındaki Kadınların Profili

Filistinli kadınlar arasında 31 idari tutuklu, 33 anne, 25 üniversite öğrencisi, 6 gazeteci ve 2 avukat bulunmaktadır. Açıklamaya göre, bu kadınlar tarihin en kanlı dönemlerinden birine maruz kalmakta.

Aynı zamanda, tutukluların ifadelerine dayanarak, gözaltılar ile birlikte cinsel saldırı gibi birçok ciddi insan hakkı ihlalinin yaşandığı vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.