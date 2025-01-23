İsrail, ABD'den Lübnan'dan Çekilme Süresi İçin Ek 30 Gün Talep Etti

İsrail, Lübnan'dan Çekilme Süresini Uzatıyor

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında ordusunun bu ülkeden çekilmesine birkaç gün kala ABD'den 30 günlük ek süre talep etti. İsrail devlet televizyonu KAN, bu talebin doğruluğunu açıkladı.

Bakanlar Kurulu Toplanıyor

İsrail Bakanlar Kurulu, akşam saatlerinde kısmi çekilme konusunu görüşmek üzere toplanma kararı aldı. Öte yandan, ABD'nin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden zamanında çekilmesi için baskı yaptığı bildiriliyor.

Lübnan Ordusu ve Hizbullah İlişkisi

İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, Lübnan ordusu'nun Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelere konuşlanma konusundaki gecikmelerini eleştirdi. Hizbullah'ın Lübnan ordusunun desteğiyle ateşkesi ihlal ettiği iddiaları da gündemde.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Ateşkes anlayışına göre, Lübnan hükümetinin, Hizbullah veya başka silahlı grupların İsrail'e karşı operasyon düzenlemesini engellemesi ve İsrail'in de Lübnan topraklarına yönelik askeri saldırılar gerçekleştirmemesi öngörülüyordu. Anlaşma, 27 Kasım 2024'te saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusunun, 60 gün içerisinde (26 Ocak) Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden aşamalı olarak çekilmesi bekleniyordu. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkesi ihlal etmeye devam etti.