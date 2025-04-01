İsrail, ABD Ürünlerine Gümrük Vergisini Kaldırıyor

İsrail'den Tarihi Karar: Tüm ABD Ürünlerine Gümrük Vergisi Sıfırlanıyor

İsrail, en büyük ticaret ortağı olan ABD'den ithal edilen tüm ürünler için gümrük vergilerinin kaldırılacağını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bu kararı aldığı belirtildi.

Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkileri

Açıklamada, 1985'te imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde, İsrail'in ABD'den ithal ettiği malların büyük bir bölümüne (yaklaşık %99) zaten gümrük vergisi uygulanmadığı hatırlatıldı. Gümrük vergisi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım ürünlerinde başlaması ve daha sonra tüm ürünlerde geçerli olması planlanıyor. Bu adımın, İsrail halkının yaşam maliyetini düşürmesi hedefleniyor.

Ekonomik İlişkiler ve İkinci Adım

İsrail'in ABD'ye 2024 yılında 17,3 milyar dolar değerinde emtia ihracatı ve 16,7 milyar dolar değerinde hizmet ihracatı gerçekleştirmesi bekleniyor. Başbakan Netanyahu, bu kararın pazara rekabet getirerek, yaşam maliyetini düşürme ve ekonomik çeşitlilik sağlama politikaları doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gümrük vergisi muafiyetinin İsrail için olumlu sonuçlar doğuracağını ve gıda sektöründe rekabeti artıracağını belirtti. Ayrıca, bu kararın, ABD ile olan ilişkileri daha da güçlendireceği öngörülüyor.

İsrail'in bu adımı, ABD'nin karşılıklı gümrük tarifesi uygulama kararının yürürlüğe gireceği dönemde gelmesi dikkat çekiyor.