DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

İsrail, ABD Ürünlerine Gümrük Vergisini Kaldırıyor

İsrail, ABD'den ithal edilen tüm ürünler için gümrük vergisini kaldırarak yaşam maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:30
İsrail, ABD Ürünlerine Gümrük Vergisini Kaldırıyor

İsrail'den Tarihi Karar: Tüm ABD Ürünlerine Gümrük Vergisi Sıfırlanıyor

İsrail, en büyük ticaret ortağı olan ABD'den ithal edilen tüm ürünler için gümrük vergilerinin kaldırılacağını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin bu kararı aldığı belirtildi.

Serbest Ticaret Anlaşmasının Etkileri

Açıklamada, 1985'te imzalanan serbest ticaret anlaşması sayesinde, İsrail'in ABD'den ithal ettiği malların büyük bir bölümüne (yaklaşık %99) zaten gümrük vergisi uygulanmadığı hatırlatıldı. Gümrük vergisi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım ürünlerinde başlaması ve daha sonra tüm ürünlerde geçerli olması planlanıyor. Bu adımın, İsrail halkının yaşam maliyetini düşürmesi hedefleniyor.

Ekonomik İlişkiler ve İkinci Adım

İsrail'in ABD'ye 2024 yılında 17,3 milyar dolar değerinde emtia ihracatı ve 16,7 milyar dolar değerinde hizmet ihracatı gerçekleştirmesi bekleniyor. Başbakan Netanyahu, bu kararın pazara rekabet getirerek, yaşam maliyetini düşürme ve ekonomik çeşitlilik sağlama politikaları doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, gümrük vergisi muafiyetinin İsrail için olumlu sonuçlar doğuracağını ve gıda sektöründe rekabeti artıracağını belirtti. Ayrıca, bu kararın, ABD ile olan ilişkileri daha da güçlendireceği öngörülüyor.

İsrail'in bu adımı, ABD'nin karşılıklı gümrük tarifesi uygulama kararının yürürlüğe gireceği dönemde gelmesi dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
2
Muş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
4
Fas'ta Gazze'ye Destek İçin 30 Şehirde Gösteri
5
Bakan Tunç'tan Boykot Çağrılarına Sert Tepki: 'Hukuka Aykırı'
6
Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı
7
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!