İsrail Ablukası Altındaki Gazze'de Açlık: Ölü Sayısı 313'e Yükseldi

Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 313'e yükseldi; 119'u çocuk.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:16
Son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi'nde, açlık kaynaklı ölüm sayısı son 24 saatte 10 kişi artarak 313'e ulaştı.

Ölenlerin 119'u çocuk olarak kaydedildi. Bu veriler, bölgedeki insani krizin derinleştiğine işaret ediyor.

Kıtlık, sağlık ve yardım altyapısının zarar görmesiyle birlikte yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor ve siviller üzerinde doğrudan etkisini sürdürüyor.

