İsrail, Al Mayadeen Kanalını Hedef Aldı

İsrail Savaş Uçakları Dahiye'yi Vurdu

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisini hedef aldı. Bu akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda, toplamda 10 hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırının Detayları

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yayımlanan habere göre, saldırılardan 4’ü El-Leyleki bölgesindeki sivil konut bloklarını tamamen yıkarak burada yangına sebep oldu.

Al Mayadeen kanalının ofisinin, Dahiye'deki El-Cenah bölgesinde bulunan bir bina içerisinde yer aldığı ve bu ofisin iki füzeyle vurulduğu öğrenildi. Saldırı sonucunda ofis tamamen yıkılırken, yangın çıktığı da bildirildi. Televizyon kanalı yönetimi, saldırıdan önce ofisi boşaltmıştı.

Diğer Saldırılar

NNA'nın raporuna göre, İsrail savaş uçakları Dahiye bölgesi ve çevresinde başka bölgelere de hava saldırıları gerçekleştirdi. Ancak bu saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.