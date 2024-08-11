İsrail, Al Mayadeen Televizyon Kanalının Yayınlarını Yeniden Yasakladı

İsrail'den Al Mayadeen'a Yönelik Yeni Yasaak

İsrail hükümeti, Lübnan merkezli ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen televizyon kanalının ülke içindeki yayınlarını tekrar yasaklama kararı aldı.

Yayınların Durdurulma Sebebi

The Times of Israel gazetesine göre, kanalın yayınlarını engelleme teklifi hükümet tarafından kabul edildi. İletişim Bakanlığı, bu kararın alındığı süreçte, gazeteci kılığındaki terörist temsilcilerin yeniden ortaya çıkmasının etkili olduğunu belirtti.

Olayın Arka Planı

Açıklama, Al Mayadeen muhabirinin, 27 Temmuz'da Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan bir gün sonra o bölgeden canlı yayın yapmasına atıfta bulunarak geldi. Görülen bu durum, hükümeti harekete geçirdi.

Önceki Yasağın Ardından Gelen Karar

Geçmişte de Al Mayadeen’in yayınları, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından İletişim Bakanı Shlomo Karhi’nin önerisi üzerine geçici olarak durdurulmuştu. Bu son karar ise daha kalıcı bir engelleme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.