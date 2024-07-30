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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılar, toplamda 9 bin 870'e ulaştı. Filistinlilere yönelik baskınlar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 16:03
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 15 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Batı Şeria'da Gözaltılar Devam Ediyor

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu gelişme, işgal koşullarının gerginliğini artıran bir başka hamle olarak kaydedildi.

7 Ekim'den Bu Yana Artan Gözaltılar

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9,870'e ulaştığı belirtilmiştir.

Baskı ve Saldırılar Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların başlamasıyla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Son veriler, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 592 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, 5 binden fazla kişinin de yaralandığını gösteriyor.

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