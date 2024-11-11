İsrail Askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği baskınlar sırasında 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamaya göre, baskınlar Ramallah, El-Halil, Nablus, Kalkilya ve Kudüs şehirlerinde gerçekleşti.

Baskınlar ve Sonuçları

Baskınlar sırasında, özellikle eski tutukluların da aralarında bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu operasyonlar sırasında, Filistinlilere ait evlerin tahrip edildiği ve gözaltına alınan kişilerin yanı sıra ailelerinin de darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edildi.

Artan Gözaltılar ve Ölüm Sayısı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı 11 bin 600'ü geçti. Bu tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmaktadır.

Filistin makamlarından yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 167’si çocuk olmak üzere toplamda 780 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.